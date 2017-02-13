Полузащитник «Ниццы» Валентен Эссерик рассказал о поведении одноклубника форварда .

«Жаль, что Балотелли опускает голову, вижу это на тренировках каждый день. А ведь он отличный игрок. Но всем своим видом показывает, что не желает иметь с нами никаких дел. Это крайне разочаровывает. В матче с «Ренном» (2:2) его помощь не помешала бы.

Знаем, что тренер требует от команды огромных усилий и не позволит никому играть спустя рукава, что и происходит с Балотелли», – сказал Эссерик.

Последний матч итальянец пропустил из-за гриппа, а в предыдущей игре с «Сент-Этьеном» (1:0) вышел на замену в концовке на 8 минут.