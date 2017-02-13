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    Хавбек «Ниццы»: «Балотелли не хочет иметь с нами никаких дел»

    Теги Ницца лига 1 Франция Марио Балотелли Валентен Эссерик

    Полузащитник «Ниццы» Валентен Эссерик рассказал о поведении одноклубника форварда Марио Балотелли.

    «Жаль, что Балотелли опускает голову, вижу это на тренировках каждый день. А ведь он отличный игрок. Но всем своим видом показывает, что не желает иметь с нами никаких дел. Это крайне разочаровывает. В матче с «Ренном» (2:2) его помощь не помешала бы.

    Знаем, что тренер требует от команды огромных усилий и не позволит никому играть спустя рукава, что и происходит с Балотелли», – сказал Эссерик.

    Последний матч итальянец пропустил из-за гриппа, а в предыдущей игре с «Сент-Этьеном» (1:0) вышел на замену в концовке на 8 минут.

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