Вице-президент РФС Сергей Анохин высоко отозвался о деятельности главы ведомства и поделился мнением о рейтинге сборной России.

«Я знаю, что много критических высказываний направлено на Мутко, но я, как человек, который находится внутри футбольного процесса, могу сказать, что именно Виталий Леонтьевич является тем, кто стабилизирует обстановку в российском футболе и в спорте в целом. Хотя мы столкнулись с международными вызовами, которые носят больше политический характер, нежели спортивный, но мы все равно идем вперед.

Результаты сборной опустили нас на такое низкое [61-е] место в рейтинге. Но рейтинг – это относительный показатель. Наш рейтинг будет еще падать, потому что мы не участвуем в отборе к чемпионату мира. Но перед нами стоит задача попасть в полуфинал на Кубке конфедераций. После этого мы сразу же попадем в топ-20 рейтинга .

Сейчас мы находимся на переломном моменте в российском футболе. Из-за некоторых руководителей и других факторов мы в один момент опустились в развитии футбола на 40 лет назад. Но сейчас мы движемся вперед и пытаемся все это нагнать. Также все это происходит благодаря Мутко», – сказал Анохин.