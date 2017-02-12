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    Неймар обогнал Роналдиньо по голам за «Барселону»

    Теги Барселона Роналдиньо примера Испания видео Алавес Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар отличился в матче чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0).

    Это 95-й гол 25-летнего бразильца в 169 играх за каталонский клуб, и он опередил своего соотечественника Роналдиньо, на счету которого 94 мяча в 207 матчах за сине-гранатовых.

    Лидирует по этому показателю Лионель Месси – 485 голов.

    В 18 играх текущего розыгрыша примеры Неймар забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.

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