Неймар обогнал Роналдиньо по голам за «Барселону»

Форвард «Барселоны» отличился в матче чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0).

Это 95-й гол 25-летнего бразильца в 169 играх за каталонский клуб, и он опередил своего соотечественника , на счету которого 94 мяча в 207 матчах за сине-гранатовых.

Лидирует по этому показателю Лионель Месси – 485 голов.

В 18 играх текущего розыгрыша примеры Неймар забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.