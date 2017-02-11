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    Арсен Венгер: «Может, нам и повезло с победой. Извините, повлиять на это не могу»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Халл

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о победе над «Халлом» (2:0).

    «Я почувствовал, что сегодня мы показали себя несгибаемыми и сосредоточенными. Было нелегко играть против хорошего соперника. На стадионе была довольно резкая атмосфера, но игрокам нужно справляться с этим.

    Повезло ли нам, что мы выиграли? Может быть. Извините за это, но я никак не мог на это повлиять. Наша работа заключается в том, чтобы максимально сосредоточиться не на том, что говорят, а на том, за что мы ответственны – игру на поле», – заявил Венгер в эфире Sky Sports.

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