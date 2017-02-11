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    Тренер «Халла»: «Арсенал» забил первый гол рукой, Гиббс должен был быть удален»

    Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Халл Марку Силва

    Главный тренер «Халла» Марку Силва поделился мнением о поражении от «Арсенала» (0:2).

    «Счет 2:0 не отражает ход игры. Мы не очень удачно начали первый тайм, теряли мячи в важных зонах.

    «Арсенал» забил гол рукой. Мы допускали ошибки, судьи тоже допускали ошибки. Это был не самый хороший день, но это футбол. Думаю, что да, Гиббс должен был быть удален. Маркович выходил на чужие ворота. 

    Вижу позитивные моменты в игре команды, мне понравилось, как мы отреагировали во втором тайме. Теперь у нас есть время отдохнуть и подготовиться к следующей игре», – сказал Силва в эфире Sky Sports.

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