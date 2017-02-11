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    Хосеп Гвардиола: «Браво – один из лучших вратарей мира. Просто в Англии более специфический футбол»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Клаудио Браво Хосеп Гвардиола Борнмут

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре голкипера Клаудио Браво, который два матча подряд оставался в запасе.

    «Мое мнение о Клаудио остается прежним. Он топ-футболист, топ-вратарь. Браво – один из лучших в мире. Его долгая карьера говорит сама за себя.

    Конечно, здесь, в Англии, футбол более специфический – здесь больше передач с фланга, больше каких-то особенных деталей. Но это не отменяет того факта, что Клаудио – голкипер высочайшего уровня. У меня нет сомнений насчет этого.

    Мои решения основываются на том, что я вижу. Именно поэтому один игрок в команде, а другой – нет. Я здесь для этого.

    Кто сыграет с «Борнмутом»? Я не знаю. Я решу это в день матча», – заявил Гвардиола.

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