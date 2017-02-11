Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре голкипера , который два матча подряд оставался в запасе.

«Мое мнение о Клаудио остается прежним. Он топ-футболист, топ-вратарь. Браво – один из лучших в мире. Его долгая карьера говорит сама за себя.

Конечно, здесь, в Англии, футбол более специфический – здесь больше передач с фланга, больше каких-то особенных деталей. Но это не отменяет того факта, что Клаудио – голкипер высочайшего уровня. У меня нет сомнений насчет этого.

Мои решения основываются на том, что я вижу. Именно поэтому один игрок в команде, а другой – нет. Я здесь для этого.

Кто сыграет с ? Я не знаю. Я решу это в день матча», – заявил Гвардиола.