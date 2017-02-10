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    Футболист из Мосула: «ИГИЛ заставлял нас срезать эмблемы с формы, а судьям запрещал пользоваться свистком»

    Теги происшествия любительский футбол политика

    Жители иракского города Мосул, который в прошлом месяце был освобожден от контроля ИГИЛ (запрещенная в России организация), вновь имеют возможность играть в футбол.

    «Поле было закрыто 3-4 месяца, но теперь мы открыли его после освобождения», – рассказал руководитель футбольного поля Абу Лэйт Мохаммед.

    При контроле города силами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) поле оставалось открытым, однако были введены строгие правила. К примеру, команды должны были срезать эмблемы от своей формы, а судьям запрещали пользоваться свистком.

    Игрокам запрещалось надевать форму с какими-либо логотипами или брендами, потому что это воспринималось как идолопоклонничество.

    «Особого удовольствия от такой игры не было. Нам навязали правила, которых никогда не было в спорте.

    Нам нельзя было носить шорты. Приходилось надевать штаны. Причем они должны были быть широкими, не облегающими.

    Вдобавок, логотипы таких компаний, как Adidas и Nike, также были запрещены», – признался 26-летний футболист Обейда Мохаммед.

    «Мне приходилось стоять при входе на поле с ножницами. Они называли эмблемы языческими символами», – рассказал Мохаммед Садик, работающий на футбольном поле.

    По словам игроков, судьям было запрещено пользоваться свистком, так как «звук мог стать призывом к сбору шайтанов».

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