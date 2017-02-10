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    Руни получает больше всех в АПЛ, Фабрегас – самый высокооплачиваемый в «Челси»

    Теги Месут Озил Яя Туре Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Даррен Флетчер Челси Ливерпуль Франсеск Фабрегас Джермейн Дефо Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити Мидлсбро Джеймс Моррисон премьер-лига Англия Серхио Агуэро Фернандо Льоренте Арсенал Тоттенхэм Сандерленд Вест Бромвич Кристал Пэлас Саутгемптон Халл Лестер Энди Кэрролл Марко Арнаутович Бернли Альваро Негредо Уго Льорис Сток Сити Суонси Филиппе Коутиньо Джек Уилшер Фрэйзер Форстер Борнмут Абель Эрнандес Кристиан Бентеке Ромелу Лукаку Джердан Шакири Трой Дини Робби Брэйди Харри Кейн Джейми Варди Рияд Марез

    The Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых игроков всех клубов АПЛ.

    «Арсенал» – Месут Озил (140 тысяч фунтов в неделю)

    «Бернли» – Робби Брэйди (30-35 тысяч)

    «Борнмут» – Джек Уилшер (80 тысяч)

    «Вест Бромвич» – Джеймс Моррисон и Даррен Флетчер (по 65 тысяч)

    «Вест Хэм» – Энди Кэрролл (80 тысяч)

    «Кристал Пэлас» – Кристиан Бентеке (120 тысяч)

    «Лестер» – Джейми Варди и Рияд Марез (по 100 тысяч)

    «Ливерпуль» – Филиппе Коутиньо (150 тысяч)

    «Манчестер Сити» – Серхио Агуэро и Яя Туре (по 240 тысяч)

    «Манчестер Юнайтед» – Уэйн Руни (300 тысяч)

    «Мидлсбро» – Альваро Негредо (100 тысяч)

    «Сандерленд» – Джермейн Дефо (70 тысяч)

    «Саутгемптон» – Фрэйзер Форстер (90 тысяч)

    «Сток Сити» – Джердан Шакири и Марко Арнаутович (по 65 тысяч)

    «Суонси» – Фернандо Льоренте и Гильфи Сигурдссон (по 70 тысяч)

    «Тоттенхэм» – Харри Кейн и Уго Льорис (по 120 тысяч)

    «Уотфорд» – Трой Дини (50 тысяч)

    «Халл» – Абель Эрнандес (35 тысяч)

    «Челси» – Франсеск Фабрегас (220 тысяч)

    «Эвертон» – Ромелу Лукаку (75 тысяч)

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