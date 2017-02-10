Руни получает больше всех в АПЛ, Фабрегас – самый высокооплачиваемый в «Челси»
The Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых игроков всех клубов АПЛ.
«Арсенал» – Месут Озил (140 тысяч фунтов в неделю)
«Бернли» – Робби Брэйди (30-35 тысяч)
«Борнмут» – Джек Уилшер (80 тысяч)
«Вест Бромвич» – Джеймс Моррисон и Даррен Флетчер (по 65 тысяч)
«Вест Хэм» – Энди Кэрролл (80 тысяч)
«Кристал Пэлас» – Кристиан Бентеке (120 тысяч)
«Лестер» – Джейми Варди и Рияд Марез (по 100 тысяч)
«Ливерпуль» – Филиппе Коутиньо (150 тысяч)
«Манчестер Сити» – Серхио Агуэро и Яя Туре (по 240 тысяч)
«Манчестер Юнайтед» – Уэйн Руни (300 тысяч)
«Мидлсбро» – Альваро Негредо (100 тысяч)
«Сандерленд» – Джермейн Дефо (70 тысяч)
«Саутгемптон» – Фрэйзер Форстер (90 тысяч)
«Сток Сити» – Джердан Шакири и Марко Арнаутович (по 65 тысяч)
«Суонси» – Фернандо Льоренте и Гильфи Сигурдссон (по 70 тысяч)
«Тоттенхэм» – Харри Кейн и Уго Льорис (по 120 тысяч)
«Уотфорд» – Трой Дини (50 тысяч)
«Халл» – Абель Эрнандес (35 тысяч)
«Челси» – Франсеск Фабрегас (220 тысяч)
«Эвертон» – Ромелу Лукаку (75 тысяч)
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