Руни получает больше всех в АПЛ, Фабрегас – самый высокооплачиваемый в «Челси»

The Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых игроков всех клубов АПЛ.

– Месут Озил (140 тысяч фунтов в неделю)

«Бернли» – Робби Брэйди (30-35 тысяч)

«Борнмут» – (80 тысяч)

– Джеймс Моррисон и Даррен Флетчер (по 65 тысяч)

– Энди Кэрролл (80 тысяч)

«Кристал Пэлас» – Кристиан Бентеке (120 тысяч)

– Джейми Варди и Рияд Марез (по 100 тысяч)

– Филиппе Коутиньо (150 тысяч)

«Манчестер Сити» – Серхио Агуэро и Яя Туре (по 240 тысяч)

– Уэйн Руни (300 тысяч)

«Мидлсбро» – Альваро Негредо (100 тысяч)

«Сандерленд» – Джермейн Дефо (70 тысяч)

– Фрэйзер Форстер (90 тысяч)

«Сток Сити» – и Марко Арнаутович (по 65 тысяч)

– Фернандо Льоренте и Гильфи Сигурдссон (по 70 тысяч)

– Харри Кейн и Уго Льорис (по 120 тысяч)

«Уотфорд» – Трой Дини (50 тысяч)

«Халл» – Абель Эрнандес (35 тысяч)

– Франсеск Фабрегас (220 тысяч)

– Ромелу Лукаку (75 тысяч)