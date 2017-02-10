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    Комитет по этике 15 февраля рассмотрит слова Слуцкого о том, что «российского арбитра уже можно бить»

    Теги Леонид Слуцкий Премьер-лига Россия РФС судьи Комитет по этике

    Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что дело Леонида Слуцкого будет рассмотрено на заседании в ближайшее время.

    В июне Слуцкий в эфире программы «Матч ТВ» «Детский вопрос» заявил, что судью можно ударить. Судьи РФПЛ выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике.

    Сам Слуцкий заявил, что говорил в шутливой форме.

    «Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду. На нем будем рассматривать дело Слуцкого», — сказал Андреев.

    «В принципе, если человек – арбитр, то его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия», – сказал тогда Слуцкий в эфире «Детского вопроса».

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