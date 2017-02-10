Комитет по этике 15 февраля рассмотрит слова Слуцкого о том, что «российского арбитра уже можно бить»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что дело Леонида Слуцкого будет рассмотрено на заседании в ближайшее время.

В июне Слуцкий в эфире программы «Матч ТВ» «Детский вопрос» заявил, что судью можно ударить. Судьи РФПЛ выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике.

Сам Слуцкий заявил, что говорил в шутливой форме.

«Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду. На нем будем рассматривать дело Слуцкого», — сказал Андреев.

«В принципе, если человек – арбитр, то его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия», – сказал тогда Слуцкий в эфире «Детского вопроса».