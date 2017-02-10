Кержаковы, Файзулин и Новосельцев не поехали с «Зенитом» на третий сбор в Бельгию

отправился на третий тренировочный сбор в бельгийский Тюбиз.

Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял на этот сбор следующих футболистов:

Вратари: , Андрей Лунев, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Игорь Смольников, .

Полузащитники: , Жулиано, Роберт Мак, Хави Гарсия, Маурисио, Павел Могилевец, , Эрнани, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло.

Нападающие: Александр Кокорин, , Лука Джорджевич.

«Зенит» будет тренироваться в Тюбизе на базе сборной Бельгии с 10 по 15 февраля. 16 февраля петербуржцам предстоит игра с «Андерлехтом». Отметим, что Йоан Молло и Андрей Лунев не вошли в заявку команды на .

С командой на сбор не отправились Михаил Кержаков, Иван Новосельцев, Виктор Файзулин и Александр Кержаков.

Готов ли «Зенит» к Лиге Европы?