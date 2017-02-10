Кержаковы, Файзулин и Новосельцев не поехали с «Зенитом» на третий сбор в Бельгию
«Зенит» отправился на третий тренировочный сбор в бельгийский Тюбиз.
Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял на этот сбор следующих футболистов:
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Юрий Жирков.
Полузащитники: Данни, Жулиано, Роберт Мак, Хави Гарсия, Маурисио, Павел Могилевец, Олег Шатов, Эрнани, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло.
Нападающие: Александр Кокорин, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
«Зенит» будет тренироваться в Тюбизе на базе сборной Бельгии с 10 по 15 февраля. 16 февраля петербуржцам предстоит игра с «Андерлехтом». Отметим, что Йоан Молло и Андрей Лунев не вошли в заявку команды на Лигу Европы.
С командой на сбор не отправились Михаил Кержаков, Иван Новосельцев, Виктор Файзулин и Александр Кержаков.
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