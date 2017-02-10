Игроков «Луча-Энергии» выселяют из гостиницы на сборах в Турции

В «Луче-Энергии» продолжаются проблемы из-за отсутствия финансирования.

Как сообщает Primamedia.ru, игроков команды выселяют из гостиницы, в которой они проживают во время первого сбора в Турции. Причина – невыполнение финансовых обязательств.

«У нас гостиница проплачена по гарантийным письмам до определенного времени, так как не поступило финансирование в счет оплаты гостиницы и перелетов, нас хотели выселять из гостиницы. Просто повезло, что удалось договориться и отложить эту процедуру. Мы все в команде находимся в полном неведении», – рассказал один из футболистов.

У игроков «Луча» также не оплачены авиабилеты в Россию, клуб предлагает футболистам покупать их за свой счет. Кроме этого, руководство пока не отреагировало на ультиматум игроков о бойкоте второго сбора в Турции.