Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра ответил на вопросы о защитнике Георгии Тигиеве.

– Тигиев переходит в ?

– Мы ведем переговоры с московским клубом. Пока информация такая.

– Установлен ли какой-то дедлайн?

– Нет. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования.

– «Анжи» пока не устраивает предложение?

– Нет. Так говорить ни в коем случае нельзя. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от «Спартака».

– То есть пока его не последовало?

– Мы ждем. Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу.

– Тигиев поедет на третий сбор «Анжи»?

– А почему нет? У него действующий контракт. Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках, выкладывается по полной. Хочет играть в такой великой команде, как «Спартак», поэтому ни в коем случае рук не опускает, – сказал функционер.

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