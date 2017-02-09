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    Директор «Анжи»: «В контракте Тигиева прописаны отступные. Ждем предложения от «Спартака»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия возможные трансферы Анжи Георгий Тигиев

    Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра ответил на вопросы о защитнике Георгии Тигиеве.

    – Тигиев переходит в «Спартак»?

    – Мы ведем переговоры с московским клубом. Пока информация такая.

    – Установлен ли какой-то дедлайн?

    – Нет. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования.

    – «Анжи» пока не устраивает предложение?

    – Нет. Так говорить ни в коем случае нельзя. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от «Спартака».

    – То есть пока его не последовало?

    – Мы ждем. Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу.

    – Тигиев поедет на третий сбор «Анжи»?

    – А почему нет? У него действующий контракт. Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках, выкладывается по полной. Хочет играть в такой великой команде, как «Спартак», поэтому ни в коем случае рук не опускает, – сказал функционер.

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