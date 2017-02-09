Форвард Александр Кержаков прокомментировал назначение нападающего капитаном команды.

«Я так понимаю, что Данни остался капитаном, а Дзюба стал вице-капитаном. Так было бы правильнее.

Не думаю, что это был шаг сближения между болельщиками «Зенита» и Артемом. Просто Луческу показывает, что надо забывать о внешних факторах и смотреть только на результат. Он дал понять, что Дзюба один из россиян, которые практически всегда будут выходить в стартовом составе. Значит это человек, который своей страстью на поле доказал тренеру, что он достоин звания вице-капитана.

Пойдет ли «Зенит» за Дзюбой? Не знаю. Он еще не проявлял себя как капитан. Я все-таки придерживаюсь той мысли, что даже если и сложится проблемная ситуация, ее будет решать . А когда его нет, на поле команду может вывести и Артем», — сказал Кержаков.

Мирча Луческу: «Дзюба стал капитаном, потому что для общения с судьями нужен капитан-россиянин»