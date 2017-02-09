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    Александр Кержаков: «Дзюба – капитан? Проблемные ситуации будет решать Данни»

    Теги Зенит Артем Дзюба Данни Премьер-лига Россия Александр Кержаков

    Форвард «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном команды.

    «Я так понимаю, что Данни остался капитаном, а Дзюба стал вице-капитаном. Так было бы правильнее.

    Не думаю, что это был шаг сближения между болельщиками «Зенита» и Артемом. Просто Луческу показывает, что надо забывать о внешних факторах и смотреть только на результат. Он дал понять, что Дзюба один из россиян, которые практически всегда будут выходить в стартовом составе. Значит это человек, который своей страстью на поле доказал тренеру, что он достоин звания вице-капитана.

    Пойдет ли «Зенит» за Дзюбой? Не знаю. Он еще не проявлял себя как капитан. Я все-таки придерживаюсь той мысли, что даже если и сложится проблемная ситуация, ее будет решать Данни. А когда его нет, на поле команду может вывести и Артем», — сказал Кержаков.

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