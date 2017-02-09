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    Василий Уткин: «Зозуля? Фотография с Бандерой может характеризовать человека только как идиота»

    Теги Василий Уткин Бетис примера Испания Райо Вальекано Д2 Испания Роман Зозуля политика

    Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации с несостоявшимся переходом форварда «Бетиса» Романа Зозули в «Райо Вальекано» из-за протестов мадридских фанатов.

    «Думаю, что история вокруг Зозули надуманная. Я постарался найти фотографии Зозули в сети, но не нашел там ничего такого, из-за чего его можно упрекнуть в фашизме.

    К примеру, меня тоже могли сфотографировать в помещении, где висел портрет Бандеры. А вообще фотография с Бандерой может характеризовать человека только как идиота.

    Я считаю, что в данном случае «Райо Вальекано» поступил правильно. То, что я нашел в сети на Зозулю, мне не кажется криминалом», – заявил Уткин.

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    Ультрас «Райо Вальекано»: «Зозуля? Мы защищаем свои базовые принципы. У нас не место нацистам»

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