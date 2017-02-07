Главный тренер Массимо Каррера признался, что хотел пригласить в команду защитника Бранислава Ивановича, который этой зимой перешел из «Челси» в .

– Приобретения этой зимой еще будут?

– Пока что нет.

– Неужели не считаете, что на флангах обороны хватает запаса прочности, где у и Ещенко по сути нет конкуренции?

– На любой без исключения позиции у нас может всегда сыграть кто-то другой. Дело не в конкуренции.

– То есть еще один крайний защитник вам не нужен?

– В планах его приобретение, не скрою, есть. Хотим найти универсала, который смог бы выходить и справа, и слева. Пока мы в поисках.

– До конца трансферного окна новичка на это место не ждать?

– (Смеется). Не знаю, ждать его или нет, но я стараюсь отыскать. И надеюсь, что это получится.

– Из , который возглавляет ваш друг Антонио Конте, в Россию вернулся Иванович. У вас не возникало желания его приобрести?

– Мы попробовали, но он предпочел «Зенит». Но действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге, – сказал Каррера.