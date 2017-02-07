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    Массимо Каррера: «Спартак» попробовал подписать Ивановича, но он предпочел «Зенит»

    Теги Спартак Зенит Дмитрий Комбаров Бранислав Иванович Челси Андрей Ещенко Премьер-лига Россия Антонио Конте Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что хотел пригласить в команду защитника Бранислава Ивановича, который этой зимой перешел из «Челси» в «Зенит».

    – Приобретения этой зимой еще будут?

    – Пока что нет.

    – Неужели не считаете, что на флангах обороны хватает запаса прочности, где у Комбарова и Ещенко по сути нет конкуренции?

    – На любой без исключения позиции у нас может всегда сыграть кто-то другой. Дело не в конкуренции.

    – То есть еще один крайний защитник вам не нужен?

    – В планах его приобретение, не скрою, есть. Хотим найти универсала, который смог бы выходить и справа, и слева. Пока мы в поисках.

    – До конца трансферного окна новичка на это место не ждать?

    – (Смеется). Не знаю, ждать его или нет, но я стараюсь отыскать. И надеюсь, что это получится.

    – Из «Челси», который возглавляет ваш друг Антонио Конте, в Россию вернулся Иванович. У вас не возникало желания его приобрести?

    – Мы попробовали, но он предпочел «Зенит». Но действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге, – сказал Каррера.

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