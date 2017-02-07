Лам летом завершит карьеру, но откажется от должности спортивного директора «Баварии»

Капитан «Баварии» летом завершит игровую карьеру.

33-летний футболист уже сообщил руководству клубу о своем решении повесить бутсы на гвоздь по завершении сезона.

Сообщается, что немец при этом отклонил предложение «Баварии» занять пост спортивного директора клуба.

За «Баварию» Лам начал выступать на юношеском уровне с 1995 года, а в 2002-м дебютировал за первую команду.

За свою карьеру он 8 раз становился чемпионом Германии, 7 раз выигрывал Кубок страны.

В 2013 году Лам привел «Баварию» к победе в Лиге чемпионов, а в 2014-м сборная Германии, капитаном которой также был Лам, стала чемпионом мира.