Лам планирует завершить карьеру летом
Капитан «Баварии» Филипп Лам планирует завершить карьеру по окончании сезона.
Сообщается, что 33-летний немец получит пост спортивного директора мюнхенского клуба, который остается вакантным после ухода Маттиаса Заммера летом прошлого года.
За «Баварию» Лам начал выступать на юношеском уровне с 1995 года, а в 2002-м дебютировал за первую команду.
За свою карьеру он 8 раз становился чемпионом Германии, 7 раз выигрывал Кубок страны.
В 2013 году Лам привел «Баварию» к победе в Лиге чемпионов, а в 2014-м сборная Германии, капитаном которой также был Лам, стала чемпионом мира.
Сегодня стало известно, что летом карьеру завершит еще один футболист мюнхенцев Хаби Алонсо.
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