Тренер Клаудио Раньери дал комментарии по поводу того, что клуб выразил ему поддержку в официальном заявлении.

«Заявление подводит черту под всеми пересудами. Для меня отношения с руководством клуба важны.

Я понимаю футбол. Футбол устроен так, что ты бог, когда выиграл три матча, но после трех поражений тебя увольняют.

Я полностью уверен, что клуб меня поддерживает. Моя работа остается прежней. Нужно концентрироваться на ближайшем матче. Это нормально. Важно найти правильное решение для моих игроков», – сказал итальянец.

В медиа появилась информация, по которой Раньери изменил послематчевое меню футболистов, вследствие чего им пришлось есть пасту вместо чикен-бургеров.

«Я не видел никаких чикен-бургеров. Я видел хорошо прожаренную курицу, и это было очень здорово, я такое люблю. Это великолепно. Все любят такое. Даже перед матчами мы такое едим. А что касается пасты – нечасто. Мне не нравится паста.

Я сказал футболистам: «Моя дверь всегда открыта». Иногда я прихожу к ним, а порой они приходят ко мне. У нас замечательные взаимоотношения. В нынешнем сезоне это чувствуется даже сильнее. Дела идут нехорошо, важно, что мы вместе», – сказал итальянец.

«Лестер» выступил с заявлением в поддержку Раньери