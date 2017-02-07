«ПСЖ» готовит предложение по Агуэро, «Манчестер Сити» хочет 80 миллионов фунтов
«ПСЖ» готовит предложение о трансфере форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Контракт, связывающий футболиста с английский клубом, рассчитан до лета 2019 года. Нападающий потерял место в стартовом составе после перехода форварда Габриэла Жезуса.
«ПСЖ» хочет заполучить аргентинца по окончании нынешнего сезона. Однако «Манчестер Сити» не намерен продавать нападающего меньше чем за 80 миллионов фунтов.
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