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    «ПСЖ» готовит предложение по Агуэро, «Манчестер Сити» хочет 80 миллионов фунтов

    Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро лига 1 Франция возможные трансферы

    «ПСЖ» готовит предложение о трансфере форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

    Контракт, связывающий футболиста с английский клубом, рассчитан до лета 2019 года. Нападающий потерял место в стартовом составе после перехода форварда Габриэла Жезуса.

    «ПСЖ» хочет заполучить аргентинца по окончании нынешнего сезона. Однако «Манчестер Сити» не намерен продавать нападающего меньше чем за 80 миллионов фунтов.

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