Дарио Срна: «Модрич – лучший полузащитник мира»
Защитник «Шахтера» Дарио Срна поделился мыслями о своих партнерах по сборной Хорватии.
«Модрич больше чем просто друг. Он лучший полузащитник мира сейчас. У меня нет сомнений. Я не говорю, что Лука – один из лучших, я утверждаю, что он самый лучший.
Модрич вырос за годы. Сейчас он на пике, думаю. С момента перехода в «Реал» он становился лучше вместе с командой. Сейчас у них серия отличных результатов, а без Луки были бы проблемы.
Ковачич – невероятный талант. Я им восхищаюсь. Хотя Матео сильно вырос как футболист, он еще не реализовал свой потенциал. Но это случится. Ковачич – будущее мадридской команды. Матео нужно больше времени, ведь всего три года назад он покинул «Динамо», чтобы заиграть в «Интере» и «Реале».
Ракитич демонстрировал свой класс много раз и забивал в финале Лиги чемпионов. Я уверен, он будет усердно работать, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Очень сильно верю в Ивана», – сказал футболист.
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