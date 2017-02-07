Защитник Дарио Срна поделился мыслями о своих партнерах по сборной Хорватии.

больше чем просто друг. Он лучший полузащитник мира сейчас. У меня нет сомнений. Я не говорю, что Лука – один из лучших, я утверждаю, что он самый лучший.

Модрич вырос за годы. Сейчас он на пике, думаю. С момента перехода в «Реал» он становился лучше вместе с командой. Сейчас у них серия отличных результатов, а без Луки были бы проблемы.

– невероятный талант. Я им восхищаюсь. Хотя Матео сильно вырос как футболист, он еще не реализовал свой потенциал. Но это случится. Ковачич – будущее мадридской команды. Матео нужно больше времени, ведь всего три года назад он покинул «Динамо», чтобы заиграть в «Интере» и .

Ракитич демонстрировал свой класс много раз и забивал в финале Лиги чемпионов. Я уверен, он будет усердно работать, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Очень сильно верю в Ивана», – сказал футболист.