«Лестер» не планирует увольнять Раньери

Председатель правления «Лестера» Вичай Сривадханапрабха встретился с главным тренером команды Клаудио Раньери после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Руководство клуба пока не планирует увольнять 65-летнего тренера, несмотря на неудачное выступление в премьер-лиге в этом сезоне, утверждает The Telegraph.

Действующий чемпион Англии после 24 туров занимает в турнирной таблице АПЛ 16-ю строчку. В активе «Лестера» 21 очко, «лисы» лишь на 1 балл опережают идущий в зоне вылета «Халл».

В среду «Лестер» сыграет в Кубке Англии против «Дерби Каунти», а в воскресенье встретится с «Суонси», который так же ведет борьбу за выживание в АПЛ. 22 февраля команда Раньери встретится с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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