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    Защитник «Атлетико» Эрнандес арестован за домашнее насилие

    Теги Атлетико примера Испания светская хроника происшествия Люка Эрнандес

    Молодой защитник «Атлетико» Люка Эрнандес арестован по подозрению в домашнем насилии.

    Футболист обвиняется в нападении на свою девушку. Полиция приехала домой к французу в 2 часа ночи.

    При этом он не сопротивлялся аресту, а пострадавшая была доставлена в больницу, где ей была оказана помощь.

    Полиция ждет медицинский отчет о степени серьезности травм подруги Эрнандеса.

    По данным издания El Mundo, в момент ареста 20-летний игрок находился в состоянии опьянения. Сегодня же он предстанет перед судом.

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