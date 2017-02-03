Защитник «Атлетико» Эрнандес арестован за домашнее насилие
Молодой защитник «Атлетико» Люка Эрнандес арестован по подозрению в домашнем насилии.
Футболист обвиняется в нападении на свою девушку. Полиция приехала домой к французу в 2 часа ночи.
При этом он не сопротивлялся аресту, а пострадавшая была доставлена в больницу, где ей была оказана помощь.
Полиция ждет медицинский отчет о степени серьезности травм подруги Эрнандеса.
По данным издания El Mundo, в момент ареста 20-летний игрок находился в состоянии опьянения. Сегодня же он предстанет перед судом.
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