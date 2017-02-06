Бывший нападающий Диего Форлан поделился мнением о работе главного тренера «Арсенала» .

«История запомнит Венгера хорошо – как одного из величайших. Но «Арсенал» год за годом не может выиграть чемпионство.

Мнения по поводу его работы разделены. Это печально, потому что он великолепный тренер. Я восхищаюсь его долголетием в , но что-то идет не так. Они не смогут стать серьезными претендентами на титул, пока Венгер не уйдет.

В клубе должно произойти изменение менталитета, и оно должно начаться с тренера. Если у него не получился – нужно его менять. Изменения оказались не слишком удачными для «Манчестер Юнайтед», когда ушел , но это может сработать в «Арсенале».

Новые энергичные и свежие идеи, новые тренеры и игроки. Или «Арсенал» устраивает происходящее? Когда об «Арсенале» говорят как о претенденте на чемпионство, люди обычно смеются, потому что они не могут представить себе, что это произойдет», – написал Форлан в своей колонке для The National.