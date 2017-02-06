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    Диего Форлан: «Люди смеются, когда «Арсенал» называют претендентом на чемпионство»

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Арсен Венгер премьер-лига Англия Диего Форлан Арсенал

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан поделился мнением о работе главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

    «История запомнит Венгера хорошо – как одного из величайших. Но «Арсенал» год за годом не может выиграть чемпионство. 

    Мнения по поводу его работы разделены. Это печально, потому что он великолепный тренер. Я восхищаюсь его долголетием в «Арсенале», но что-то идет не так. Они не смогут стать серьезными претендентами на титул, пока Венгер не уйдет.

    В клубе должно произойти изменение менталитета, и оно должно начаться с тренера. Если у него не получился – нужно его менять. Изменения оказались не слишком удачными для «Манчестер Юнайтед», когда ушел Алекс Фергюсон, но это может сработать в «Арсенале».

    Новые энергичные и свежие идеи, новые тренеры и игроки. Или «Арсенал» устраивает происходящее? Когда об «Арсенале» говорят как о претенденте на чемпионство, люди обычно смеются, потому что они не могут представить себе, что это произойдет», – написал Форлан в своей колонке для The National.

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