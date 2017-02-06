Ольга Смородская: «Никакой почвы для разговоров о моем назначении в «Балтику» нет»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о своем возможном назначении на пост президента клуба «Балтика», выступающего в ФНЛ.
«Нет, это неправда, никакой почвы для таких разговоров нет», — заявила Смородская.
Ранее появилась информация, что в «Балтику» могут также прийти тренер Игорь Черевченко и Кирилл Котов, которые вместе работали до августа 2016 года в «Локомотиве».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.