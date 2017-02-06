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    Ольга Смородская: «Никакой почвы для разговоров о моем назначении в «Балтику» нет»

    Теги Локомотив ФНЛ Балтика Кирилл Котов Игорь Черевченко Ольга Смородская

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о своем возможном назначении на пост президента клуба «Балтика», выступающего в ФНЛ.

    «Нет, это неправда, никакой почвы для таких разговоров нет», — заявила Смородская.

    Ранее появилась информация, что в «Балтику» могут также прийти тренер Игорь Черевченко и Кирилл Котов, которые вместе работали до августа 2016 года в «Локомотиве».

    Смородская может стать президентом «Балтики»

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