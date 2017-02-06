Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о своем возможном назначении на пост президента клуба «Балтика», выступающего в .

«Нет, это неправда, никакой почвы для таких разговоров нет», — заявила Смородская.

Ранее появилась информация, что в «Балтику» могут также прийти тренер и Кирилл Котов, которые вместе работали до августа 2016 года в «Локомотиве».

Смородская может стать президентом «Балтики»