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    Смородская может стать президентом «Балтики»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия ФНЛ Балтика отставки Ольга Смородская

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в ближайшее время может занять аналогичный пост в «Балтике».

    Сообщается, что генеральный директор калининградцев Вениамин Вожжов в срочном порядке вызван из Сочи, где команда проводит сборы, в Калининград на переговоры с руководством региона.

    Ранее стало известно, что «Балтику» может возглавить Игорь Черевченко, а должность спортивного директора может занять Кирилл Котов, работавшие ранее в «Локомотиве» при Смородской.

    После 24 туров «Балтика» находится на предпоследней строчке в таблице ФНЛ, набрав 17 очков.

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