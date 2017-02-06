Смородская может стать президентом «Балтики»

Бывший президент Ольга Смородская в ближайшее время может занять аналогичный пост в «Балтике».

Сообщается, что генеральный директор калининградцев Вениамин Вожжов в срочном порядке вызван из Сочи, где команда проводит сборы, в Калининград на переговоры с руководством региона.

Ранее стало известно, что «Балтику» может возглавить Игорь Черевченко, а должность спортивного директора может занять Кирилл Котов, работавшие ранее в «Локомотиве» при Смородской.

После 24 туров «Балтика» находится на предпоследней строчке в таблице , набрав 17 очков.