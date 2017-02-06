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    Олег Иванов может продолжить карьеру в США

    Теги Олег Иванов МЛС Премьер-лига Россия возможные трансферы Терек

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов, который по окончании сезона может стать свободным агентом, получил предложение перебраться в американскую МЛС.

    Сообщается, что грозненцы пока не предлагали 30-летнему игроку продлить контракт.

    Ранее стало известно, что на Иванова также претендуют «Локомотив» и «Трабзонспор».

    В 14 матчах текущего чемпионата России хавбек забил один гол и сделал 2 результативные передачи.

    Вице-президент «Терека»: «Ясность с контрактом Иванова может наступить после сборов»

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