Олег Иванов может продолжить карьеру в США

Полузащитник Олег Иванов, который по окончании сезона может стать свободным агентом, получил предложение перебраться в американскую .

Сообщается, что грозненцы пока не предлагали 30-летнему игроку продлить контракт.

Ранее стало известно, что на Иванова также претендуют «Локомотив» и «Трабзонспор».

В 14 матчах текущего чемпионата России хавбек забил один гол и сделал 2 результативные передачи.

Вице-президент «Терека»: «Ясность с контрактом Иванова может наступить после сборов»