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    Игорь Денисов подписал полноценный контракт с «Локомотивом»

    Теги Локомотив Игорь Денисов Премьер-лига Россия трансферы ФНЛ Динамо Москва Андрей Бодров

    «Локомотив» подписал полноценный контракт с полузащитником Игорем Денисовым. Об это сообщил пресс-атташе клуба Андрей Бодров во время трансляции товарищеского матча против японского «Сенана».

    Предполагается, что 32-летний игрок подписал с «Локомотивом» однолетний контракт с возможностью продления соглашения на год.

    С сентября 2016 года Денисов выступал за «Локомотив» на правах бесплатной аренды из «Динамо».

    В текущем сезоне российский полузащитник провел за «Локомотив» 11 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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