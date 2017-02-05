Игорь Денисов подписал полноценный контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» подписал полноценный контракт с полузащитником Игорем Денисовым. Об это сообщил пресс-атташе клуба Андрей Бодров во время трансляции товарищеского матча против японского «Сенана».

Предполагается, что 32-летний игрок подписал с «Локомотивом» однолетний контракт с возможностью продления соглашения на год.

С сентября 2016 года Денисов выступал за «Локомотив» на правах бесплатной аренды из «Динамо».

В текущем сезоне российский полузащитник провел за «Локомотив» 11 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.