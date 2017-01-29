Фарфан перешел в «Локомотив»

объявил о приобретении полузащитника сборной Перу Джефферсона Фарфана.

32-летний вингер, находившийся в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с «Аль-Джазирой», подписал контракт с московским клубом.

Сообщалось, что соглашение будет подписано по схеме «0,5+1».

Фарфан прибыл в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам.

В Европе Фарфан выступал за ПСВ (2004–2008) и «Шальке» (2008–2015), после чего отправился в ОАЭ. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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Фото: официальный сайт