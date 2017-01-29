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    Фарфан перешел в «Локомотив»

    Теги Локомотив Джефферсон Фарфан Премьер-лига Россия трансферы фото

    «Локомотив» объявил о приобретении полузащитника сборной Перу Джефферсона Фарфана.

    32-летний вингер, находившийся в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с «Аль-Джазирой», подписал контракт с московским клубом.

    Сообщалось, что соглашение будет подписано по схеме «0,5+1».

    Фарфан прибыл в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам.

    В Европе Фарфан выступал за ПСВ (2004–2008) и «Шальке» (2008–2015), после чего отправился в ОАЭ. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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    Фото: официальный сайт «Локомотива»

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