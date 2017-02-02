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    Бранислав Иванович: «Надо забыть про «Челси» и думать только о чемпионстве «Зенита»

    Теги Зенит Юрий Жирков Бранислав Иванович Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия

    Защитник Бранислав Иванович поделился мыслями о переходе в «Зенит».

    – Я доволен. Нравится, что буду играть в России, в такой большой команде, как «Зенит». Нам предстоит много работы, но я готов к этому.

    – Кубок России в вашем активе есть. Чемпионства пока нет. Это главная задача?

    – Да, но она довольно тяжелая. Для ее выполнения надо сделать очень многое. Посмотрим, что получится.

    – С Жирковым переписывались?

    – Да. В «Челси» мы были друзьями. Всегда были на связи. Сейчас тоже. Очень рад, что снова оказались в одной команде. Надеюсь, теперь он будет помогать мне.

    – Как с вами простились в «Челси»?

    – У меня не было возможности со всеми попрощаться. Надеюсь, она появится. 9 лет в этой команде – непросто было ее покидать. Многое с ней связано. Но я решил, что надо забыть теперь про «Челси» и думать только о «Зените» и чемпионстве с ним, – сказал футболист.

    Защитник выигрывал Кубок России, выступая за «Локомотив».

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