Защитник Бранислав Иванович поделился мыслями о переходе в .

– Я доволен. Нравится, что буду играть в России, в такой большой команде, как «Зенит». Нам предстоит много работы, но я готов к этому.

– Кубок России в вашем активе есть. Чемпионства пока нет. Это главная задача?

– Да, но она довольно тяжелая. Для ее выполнения надо сделать очень многое. Посмотрим, что получится.

– С Жирковым переписывались?

– Да. В мы были друзьями. Всегда были на связи. Сейчас тоже. Очень рад, что снова оказались в одной команде. Надеюсь, теперь он будет помогать мне.

– Как с вами простились в «Челси»?

– У меня не было возможности со всеми попрощаться. Надеюсь, она появится. 9 лет в этой команде – непросто было ее покидать. Многое с ней связано. Но я решил, что надо забыть теперь про «Челси» и думать только о «Зените» и чемпионстве с ним, – сказал футболист.

Защитник выигрывал Кубок России, выступая за «Локомотив».

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