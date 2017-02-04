«Анжи» рассказал о причинах срыва контрольного матча с (1:0), который завершился досрочно.

«К сожалению, матч «Анжи» – был прерван из-за потасовки в самом конце первого тайма. После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят.

Потасовка завязалась после успешного отбора мяча . Соперники как по команде набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных Элязыгспора. Главный тренер «Анжи» принял решение увести команду в раздевалку.

Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой», – говорится в сообщении «Анжи».