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    ESSA: в 2016 году семь теннисных и два футбольных матча в России могли быть договорными

    Теги ставки договорные матчи договорные матчи

    Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) опубликовала отчет о подозрительных исходах спортивных состязаний в 2016 году. В России организация насчитала семь подобных случаев в теннисе и два – в футболе. По этому показателю больше было замечено только в Греции – 11. В Италии и Испании – по семь таких матчей.

    В целом наибольшее подозрительная активность зафиксирована в теннисе – 103 случая. В 2015 году подозрительных матча в России было всего два: в теннисе и хоккее. 

    ESSA осуществляет свою работу с помощью мониторинга ставок. С ESSA сотрудничают 25 крупнейших мировых букмекеров.

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