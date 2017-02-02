Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) опубликовала отчет о подозрительных исходах спортивных состязаний в 2016 году. В России организация насчитала семь подобных случаев в теннисе и два – в футболе. По этому показателю больше было замечено только в Греции – 11. В Италии и Испании – по семь таких матчей.

В целом наибольшее подозрительная активность зафиксирована в теннисе – 103 случая. В 2015 году подозрительных матча в России было всего два: в теннисе и хоккее.

ESSA осуществляет свою работу с помощью мониторинга ставок. С ESSA сотрудничают 25 крупнейших мировых букмекеров.