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    Federbet обнаружил подозрительные коэффициенты на товарищеский матч «Крыльев Советов»

    Теги Крылья Советов Пандурий товарищеские матчи (клубы) судьи ставки договорные матчи

    Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся поиском договорных матчей в футболе, обнаружила странные коэффициенты на товарищеский матч «Крылья Советов» — «Пандурий», проходивший 20-го января в Анталье.

    За десять минут до конца первого тайма на гол в первые 45 минут игры можно было поставить по неестественно маленькому коэффициенту 1,61. В оставшееся время главный арбитр матча назначил по одному пенальти в ворота обеих команд, которые были реализованы.

    Перед вторым голом «Пандурия», забитым на 82-й минуте, коэффициенты также были ниже обычного — 1,75 на еще один гол за восемь минут до конца матча.

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