Пресс-служба «Урала» ответила на подозрения бельгийской организации Federbet в проведении договорного матча с румынской «Астрой» (2:4) на кипрском сборе.

По информации Federbet среди ставок на матч была тенденция: люди ставили на то, что «Астра» забьет не менее 4 голов и выиграет.

«Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров. Сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе «Астры», которые произошли уже по ходу игры, тренер полностью поменял состав. «Урал» здесь абсолютно ни при чем, – отметила пресс-служба «Урала».

Позже «Урал» пошутил на эту тему в своем твиттере.