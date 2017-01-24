«Урал»: «Договорной матч с «Астрой»? Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров»
Пресс-служба «Урала» ответила на подозрения бельгийской организации Federbet в проведении договорного матча с румынской «Астрой» (2:4) на кипрском сборе.
По информации Federbet среди ставок на матч была тенденция: люди ставили на то, что «Астра» забьет не менее 4 голов и выиграет.
«Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров. Сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе «Астры», которые произошли уже по ходу игры, тренер полностью поменял состав. «Урал» здесь абсолютно ни при чем, – отметила пресс-служба «Урала».
Позже «Урал» пошутил на эту тему в своем твиттере.
Следующие 2 дого... ой, контрольных матча мы проведем 28 января. Первый соперник @PogonSzczecin, второго узнаем завтра. @FederBet, get ready— ФК Урал (@FCURAL) 24 января 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.