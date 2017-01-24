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    «Урал»: «Договорной матч с «Астрой»? Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров»

    Теги товарищеские матчи (клубы) Урал ставки Астра договорные матчи

    Пресс-служба «Урала» ответила на подозрения бельгийской организации Federbet в проведении договорного матча с румынской «Астрой» (2:4) на кипрском сборе.

    По информации Federbet среди ставок на матч была тенденция: люди ставили на то, что «Астра» забьет не менее 4 голов и выиграет.

    «Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров. Сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе «Астры», которые произошли уже по ходу игры, тренер полностью поменял состав. «Урал» здесь абсолютно ни при чем, – отметила пресс-служба «Урала».

    Позже «Урал» пошутил на эту тему в своем твиттере.

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