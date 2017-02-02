Тренер Гаджи Гаджиев ответил на вопросы о голкиперах.

– Сейчас в обойме «Амкара» два вратаря – Хомич и . Планируется ли усиление позиции?

– Если об этом говорить, то надо пригласить футболиста, который более квалифицированный, чем, к примеру, Хомич. То же касается и всех остальных. Хотелось бы усилить вратарскую бригаду. При этом квалификация нас устраивает. Он хороший голкипер, но у него большая пауза в игре.

Если и появится новый вратарь, то у него должен быть потенциал, который позволит вырасти в хорошего футболиста премьер-лиги. Мы этим занимаемся, советуемся с руководством клуба.

– Получается, весной ставку сделаете на Хомича?

– Скорее всего.

– Ходили разговоры о том, что может вернуться в «Амкар» на правах аренды. Это обсуждалось?

– Ситуация может развиваться по-разному. Никто не может сказать, как будет на самом деле. Если тренер решит, что Александру стоит пока поиграть в другом клубе, мы с удовольствием заберем его назад. Для нас Селихов – качественный вратарь. У этого человека в приоритете интересы команды, а не свое «я», – сказал Гаджиев.