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    Гаджи Гаджиев: «С удовольствием заберем Селихова, если тренер «Спартака» решит пока его отдать»

    Теги Спартак Амкар Дмитрий Хомич Премьер-лига Россия возможные трансферы Гаджи Муслимович Гаджиев Александр Будаков Массимо Каррера Александр Селихов

    Тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев ответил на вопросы о голкиперах.

    – Сейчас в обойме «Амкара» два вратаря – Хомич и Будаков. Планируется ли усиление позиции?

    – Если об этом говорить, то надо пригласить футболиста, который более квалифицированный, чем, к примеру, Хомич. То же касается и всех остальных. Хотелось бы усилить вратарскую бригаду. При этом квалификация Хомича нас устраивает. Он хороший голкипер, но у него большая пауза в игре.

    Если и появится новый вратарь, то у него должен быть потенциал, который позволит вырасти в хорошего футболиста премьер-лиги. Мы этим занимаемся, советуемся с руководством клуба.

    – Получается, весной ставку сделаете на Хомича?

    – Скорее всего.

    – Ходили разговоры о том, что Селихов может вернуться в «Амкар» на правах аренды. Это обсуждалось?

    – Ситуация может развиваться по-разному. Никто не может сказать, как будет на самом деле. Если тренер «Спартака» решит, что Александру стоит пока поиграть в другом клубе, мы с удовольствием заберем его назад. Для нас Селихов – качественный вратарь. У этого человека в приоритете интересы команды, а не свое «я», – сказал Гаджиев.

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