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    Виталий Мутко: «Мы ожидаем 3 миллиона туристов на ЧМ-2018»

    Теги Виталий Мутко ЧМ-2018

    Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко рассказал, какое количество туристов ожидается в России на время проведения Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

    «Мы ожидаем порядка 700 тысяч туристов на Кубке конфедераций и 3 миллиона на чемпионат мира-2018», – сказал Мутко.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

     

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