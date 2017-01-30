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    «Челси» заинтересован в Дембеле, «Селтик» хочет за форварда не меньше 40 миллионов фунтов

    Теги Челси высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия возможные трансферы Мусса Дембеле 1996

    «Челси» заинтересован в форварде «Селтика» Муссе Дембеле.

    Шотландский клуб не намерен отпускать нападающего и не станет рассматривать варианты с продажей футболиста меньше чем за 40 миллионов фунтов.

    Контракт, связывающий форварда с «Селтиком», рассчитан до окончания мая 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий забил в шотландской лиге 9 голов в 21 матче.

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