«Челси» заинтересован в Дембеле, «Селтик» хочет за форварда не меньше 40 миллионов фунтов

заинтересован в форварде «Селтика» Муссе Дембеле.

Шотландский клуб не намерен отпускать нападающего и не станет рассматривать варианты с продажей футболиста меньше чем за 40 миллионов фунтов.

Контракт, связывающий форварда с «Селтиком», рассчитан до окончания мая 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий забил в шотландской лиге 9 голов в 21 матче.