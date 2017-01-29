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    Луис Энрике: «В любой профессии человека поздравляют с большой зарплатой, а футболист сразу – предатель, рвач»

    Теги Барселона примера Испания высшая лига Китай Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением об игроках, которые уезжают в Китай на большие зарплаты.

    «Это здорово, что игроки могут выбрать отъезд в Китай и заработать больше денег.

    В любой профессии, включая вашу, профессию журналиста, люди меняют работу и зарабатывают больше денег, и никто ничего не говорит. Вообще-то, друзья поздравляют вас.

    Это здорово, но, когда ты футболист, ты сразу предатель, рвач. Это странно.

    Я приветствую тех, кто принимает подобное решение, но в мире футбола это воспринимается неоднозначно», – сказал Луис Энрике.

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