Главный тренер «Барселоны» поделился мнением об игроках, которые уезжают в Китай на большие зарплаты.

«Это здорово, что игроки могут выбрать отъезд в Китай и заработать больше денег.

В любой профессии, включая вашу, профессию журналиста, люди меняют работу и зарабатывают больше денег, и никто ничего не говорит. Вообще-то, друзья поздравляют вас.

Это здорово, но, когда ты футболист, ты сразу предатель, рвач. Это странно.

Я приветствую тех, кто принимает подобное решение, но в мире футбола это воспринимается неоднозначно», – сказал .

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