Луис Энрике: «В любой профессии человека поздравляют с большой зарплатой, а футболист сразу – предатель, рвач»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением об игроках, которые уезжают в Китай на большие зарплаты.
«Это здорово, что игроки могут выбрать отъезд в Китай и заработать больше денег.
В любой профессии, включая вашу, профессию журналиста, люди меняют работу и зарабатывают больше денег, и никто ничего не говорит. Вообще-то, друзья поздравляют вас.
Это здорово, но, когда ты футболист, ты сразу предатель, рвач. Это странно.
Я приветствую тех, кто принимает подобное решение, но в мире футбола это воспринимается неоднозначно», – сказал Луис Энрике.
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