ПСВ отказался продавать Проппера в «Зенит» за 14 млн евро
Стали известны детали предложения «Зенита» голландскому ПСВ о трансфере полузащитника Дэйви Проппера.
По информации De Telegraaf, первоначальное предложение петербуржцев в размере около 14 миллионов евро было отклонено.
Тем не менее, российский клуб не теряет надежд переманить 25-летнего хавбека, за которого ПСВ в 2015 году заплатил «Витессу» 4,5 миллиона евро.
Филлип Коку: «Я рассчитываю, что Проппер не уйдет, но в футболе ничего исключать нельзя»
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