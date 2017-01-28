Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ПСВ отказался продавать Проппера в «Зенит» за 14 млн евро

    Теги Зенит высшая лига Голландия ПСВ Филлип Коку Премьер-лига Россия возможные трансферы Дэйви Проппер

    Стали известны детали предложения «Зенита» голландскому ПСВ о трансфере полузащитника Дэйви Проппера.

    По информации De Telegraaf, первоначальное предложение петербуржцев в размере около 14 миллионов евро было отклонено.

    Тем не менее, российский клуб не теряет надежд переманить 25-летнего хавбека, за которого ПСВ в 2015 году заплатил «Витессу» 4,5 миллиона евро.

    Филлип Коку: «Я рассчитываю, что Проппер не уйдет, но в футболе ничего исключать нельзя»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться