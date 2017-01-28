ПСВ отказался продавать Проппера в «Зенит» за 14 млн евро

Стали известны детали предложения голландскому ПСВ о трансфере полузащитника Дэйви Проппера.

По информации De Telegraaf, первоначальное предложение петербуржцев в размере около 14 миллионов евро было отклонено.

Тем не менее, российский клуб не теряет надежд переманить 25-летнего хавбека, за которого в 2015 году заплатил «Витессу» 4,5 миллиона евро.

Филлип Коку: «Я рассчитываю, что Проппер не уйдет, но в футболе ничего исключать нельзя»