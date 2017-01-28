Форвард Артем Дзюба заявил, что не думает о возможных предложениях из чемпионата Китая.

– Создается впечатление, что вы ни за какие деньги в Китай не поехали бы. Это действительно так?

– Трудный вопрос. У меня сейчас в голове больше сидит мысль о предстоящих Кубке конфедераций и домашнем чемпионате мира. При этом понимаю, что мы можем на нем выступить неудачно и нас опять обольют помоями… Конечно, огромные деньги – это очень серьезный задел на будущее, для твоих детей, семьи. Однако, честно говоря, надеюсь, что у меня никогда не возникнет такой дилеммы.

– В смысле?

– Рассчитываю, что не будет такого большого предложения, чтобы у меня не возникало никаких соблазнов. Кто-то ведь сразу соглашается, кто-то сомневается. Мне вообще страшно об этом думать. Когда после шутки в инстаграм меня спрашивали, за какую сумму готов куда-то уехать, выразил надежду, что не предложат таких огромных денег, – сказал Дзюба.