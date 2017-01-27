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    BBC: по подозрению в педофилии арестован бывший тренер академии «Норвича»

    Теги премьер-лига Англия происшествия Норвич Сити детский футбол Питерборо Кембридж

    В Кембридже арестован мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над детьми.

    Сообщается, что подозреваемый, которому уже за 70, взят под стражу. Ему инкриминируется развратные действия по отношению к юным футболистам.

    По информации BBC, обвиняемым является бывший тренер академий «Питерборо», «Кембриджа» и «Норвича» Кит Карсон.

    Это дело стало очередным в рамках расследования об английских тренерах-педофилах, которые насиловали детей, занимавшихся в футбольных секциях.

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