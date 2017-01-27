BBC: по подозрению в педофилии арестован бывший тренер академии «Норвича»
В Кембридже арестован мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над детьми.
Сообщается, что подозреваемый, которому уже за 70, взят под стражу. Ему инкриминируется развратные действия по отношению к юным футболистам.
По информации BBC, обвиняемым является бывший тренер академий «Питерборо», «Кембриджа» и «Норвича» Кит Карсон.
Это дело стало очередным в рамках расследования об английских тренерах-педофилах, которые насиловали детей, занимавшихся в футбольных секциях.
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