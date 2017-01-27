В Кембридже арестован мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над детьми.

Сообщается, что подозреваемый, которому уже за 70, взят под стражу. Ему инкриминируется развратные действия по отношению к юным футболистам.

По информации BBC, обвиняемым является бывший тренер академий «Питерборо», «Кембриджа» и Кит Карсон.

Это дело стало очередным в рамках расследования об английских тренерах-педофилах, которые насиловали детей, занимавшихся в футбольных секциях.

Тренер-педофил поломал жизни десятка игроков. Кошмар в Англии