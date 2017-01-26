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    «Реал» готов продать Морату за 60 млн евро, «Арсенал» интересуется игроком

    Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Арсенал возможные трансферы Флорентино Перес Альваро Мората

    Нападающий «Реала» Альваро Мората недоволен своим положением в команде.

    Мората расстроен тем, что после возвращения в клуб летом он остается дублером Карима Бензема, сообщает The Telegraph со ссылкой на Diario Gol.

    Президент «Реала» Флорентино Перес в разговоре с Моратой озвучил сумму, за которую готов отпустить игрока: «Если мы получим 60 миллионов евро, ты можешь уйти завтра».

    Интерес к 24-летнему воспитаннику «Реала» проявляет «Арсенал».

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