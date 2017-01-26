ФИФА отклонила все требования «Рубина» по делу Азмуна

Палата по разрешению споров ФИФА приняла решение по делу нападающего Сердара Азмуна против казанского «Рубина».

Юридическая компания «Лигал Спорт», представлявшая интересы Азмуна, сообщила, что отклонила требования «Рубина» в полном объеме.

«Палата по разрешению споров ФИФА установила, что при расторжении контракта футболистом нарушений допущено не было. Палата по разрешению споров ФИФА обязала «Рубин» выплатить футболисту задолженность по контракту, который признан действительным», — сообщается на сайте юридической компании.