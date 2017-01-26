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    ФИФА отклонила все требования «Рубина» по делу Азмуна

    Теги Ростов Рубин Премьер-лига Россия ФИФА Сердар Азмун

    Палата по разрешению споров ФИФА приняла решение по делу нападающего «Ростова» Сердара Азмуна против казанского «Рубина».

    Юридическая компания «Лигал Спорт», представлявшая интересы Азмуна, сообщила, что ФИФА отклонила требования «Рубина» в полном объеме.

    «Палата по разрешению споров ФИФА установила, что при расторжении контракта футболистом нарушений допущено не было. Палата по разрешению споров ФИФА обязала «Рубин» выплатить футболисту задолженность по контракту, который признан действительным», — сообщается на сайте юридической компании.

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