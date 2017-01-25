Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию младшего дизайнера

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Теперь мы ищем человека для работы с рекламными материалами и промо-изображениями мобильных приложений для Google Play и Apple App Store. Идеальный кандидат имеет отличный вкус, умеет качественно выполнять рутинные задачи и хочет развиваться в сторону дизайна мобильных интерфейсов.

На этой позиции нужно будет:

–Создавать маркетинговые и рекламные материалы.

–Заниматься подготовкой обложек, иконок и иной необходимой графики для мобильных приложений.

–Разрабатывать интерактивные рекламные спецпроекты.

–Работать над дизайном интерфейсов новых сервисов и существующих продуктов.

Наш идеальный кандидат:

–Имеет опыт работы дизайнером над аналогичными задачами.

–Может доказать свою способность качественно выполнять однотипные задачи в большом объеме.

–Имеет портфолио.

–Знает и Photoshop, и Sketch.

Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Младший дизайнер».

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