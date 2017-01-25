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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию младшего дизайнера

    Теги Sports.ru мобильные приложения

    Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

    Теперь мы ищем человека для работы с рекламными материалами и промо-изображениями мобильных приложений для Google Play и Apple App Store. Идеальный кандидат имеет отличный вкус, умеет качественно выполнять рутинные задачи и хочет развиваться в сторону дизайна мобильных интерфейсов.

    На этой позиции нужно будет:

    –Создавать маркетинговые и рекламные материалы.

    –Заниматься подготовкой обложек, иконок и иной необходимой графики для мобильных приложений.

    –Разрабатывать интерактивные рекламные спецпроекты.

    –Работать над дизайном интерфейсов новых сервисов и существующих продуктов.

    Наш идеальный кандидат:

    –Имеет опыт работы дизайнером над аналогичными задачами.

    –Может доказать свою способность качественно выполнять однотипные задачи в большом объеме.

    –Имеет портфолио.

    –Знает и Photoshop, и Sketch.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Младший дизайнер».

      

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