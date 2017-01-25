Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию младшего дизайнера
Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.
Теперь мы ищем человека для работы с рекламными материалами и промо-изображениями мобильных приложений для Google Play и Apple App Store. Идеальный кандидат имеет отличный вкус, умеет качественно выполнять рутинные задачи и хочет развиваться в сторону дизайна мобильных интерфейсов.
На этой позиции нужно будет:
–Создавать маркетинговые и рекламные материалы.
–Заниматься подготовкой обложек, иконок и иной необходимой графики для мобильных приложений.
–Разрабатывать интерактивные рекламные спецпроекты.
–Работать над дизайном интерфейсов новых сервисов и существующих продуктов.
Наш идеальный кандидат:
–Имеет опыт работы дизайнером над аналогичными задачами.
–Может доказать свою способность качественно выполнять однотипные задачи в большом объеме.
–Имеет портфолио.
–Знает и Photoshop, и Sketch.
Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Младший дизайнер».
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