Президент РФС Виталий Мутко в преддверии ЧМ-2018 высказался за возвращение в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича и полузащитника «Кайрата» .

«Прогнозов давать не хочу — все понимают, насколько высокий уровень соперников нас ожидает. Но я надеюсь, что сборная покажет футбол хорошего уровня. В 2016 году Черчесов проверил в деле максимальное количество кандидатов в сборную, много экспериментировал с составом. Это правильное решение, учитывая, что результаты не носили турнирного значения. В 2017 году уже будет наигрываться состав сборной, который сыграет на Кубке конфедераций.

Все прекрасно знают, что Игнашевич — это выдающийся футболист, который пригодился бы сборной России. Несмотря на возраст, он по-прежнему остается одним из лучших защитников чемпионата России, достойно смотрится в матчах Лиги чемпионов. Но решение предстоит принимать самому Сергею и главному тренеру сборной.

Я бы хотел, чтобы Аршавин сыграл на . Он многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за «Кайрат», радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, у него есть шанс пробиться в состав, но это только мое мнение. Все решения по составу принимает Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи», — сказал Мутко.