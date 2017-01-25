Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Экс-хавбек «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью»

    Теги Премьер-лига Россия Альберт Риера возможные трансферы Томь фото Игорь Кудряшов

    «Томь» может заключить контракт с бывшим полузащитником «Ливерпуля» и сборной Испании Альбертом Риерой.

    34-летний хавбек в Турции проходит сбор с клубом из Томска.

    «История его в принципе банальная. Он женился на девушке из России и проживает в Красноярске.

    Мы с ним знакомились зимой. Он к нам приезжал на сбор. Человек опытный, с хорошими футбольными качествами.

    Несмотря на возраст, пройдет сборы и, когда откроется дозаявочное окно, сможет помочь команде», – сказал спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов в эфире телеканала «Томское время».

    Риера также выступал за «Мальорку», «Бордо», «Эспаньол», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Уотфорд», «Удинезе», «Заврч» и «Копер».

    Он является чемпионом Турции, Греции, обладателем Кубка Испании и финалистом Кубка УЕФА. В составе сборной Испании в 2007–2009 годах он провел 16 матчей и забил 4 гола.

    Подробную статистику выступлений Риеры смотрите здесь.

    Китайский клуб хочет купить Дзюбу: все трансферы России

    Фото: официальный сайт «Томи»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться