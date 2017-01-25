Экс-хавбек «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью»

может заключить контракт с бывшим полузащитником «Ливерпуля» и сборной Испании Альбертом Риерой.

34-летний хавбек в Турции проходит сбор с клубом из Томска.

«История его в принципе банальная. Он женился на девушке из России и проживает в Красноярске.

Мы с ним знакомились зимой. Он к нам приезжал на сбор. Человек опытный, с хорошими футбольными качествами.

Несмотря на возраст, пройдет сборы и, когда откроется дозаявочное окно, сможет помочь команде», – сказал спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов в эфире телеканала «Томское время».

Риера также выступал за «Мальорку», «Бордо», «Эспаньол», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Уотфорд», «Удинезе», «Заврч» и «Копер».

Он является чемпионом Турции, Греции, обладателем Кубка Испании и финалистом Кубка УЕФА. В составе сборной Испании в 2007–2009 годах он провел 16 матчей и забил 4 гола.

Подробную статистику выступлений Риеры смотрите здесь.

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Фото: официальный сайт «Томи»