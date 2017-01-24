Исполнительный директор дортмундской Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал трансферную политику своего клуба и «Баварии».

«У нас сизифов труд. Раз за разом мы вынуждены вкатывать на гору тяжелый камень.

И вот, когда мы чувствуем, что у нас есть классная команда, в основном или другие забирают у нас одного-двух игроков и все рушится. И мы должны начинать все сначала.

Это наш путь, и нет никакой альтернативы», – сказал Ватцке в интервью Eurosport.

За последние годы из в «Баварию» перешли Матс Хуммельс (2016), Роберт Левандовски (2014) и Марио Гетце (2013).