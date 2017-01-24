Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ханс-Йоахим Ватцке: «Когда у «Боруссии» есть классная команда, «Бавария» или другие забирают игроков и все рушится»

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы Ханс-Йоахим Ватцке

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал трансферную политику своего клуба и «Баварии».

    «У нас сизифов труд. Раз за разом мы вынуждены вкатывать на гору тяжелый камень.

    И вот, когда мы чувствуем, что у нас есть классная команда, в основном «Бавария» или другие забирают у нас одного-двух игроков и все рушится. И мы должны начинать все сначала.

    Это наш путь, и нет никакой альтернативы», – сказал Ватцке в интервью Eurosport.

    За последние годы из «Боруссии» в «Баварию» перешли Матс Хуммельс (2016), Роберт Левандовски (2014) и Марио Гетце (2013).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться