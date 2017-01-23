«Реал» за 25 сезонов набрал в Лиге чемпионов больше всех очков, «Барселона» – 2-я, «Спартак» – 30-й
УЕФА представил сводную таблицу команд, участвовавших и набиравших очки в Лиге чемпионов на протяжении 25 сезонов.
В тройку вошли «Реал» (319 очков), «Барселона» (314) и «Бавария» (284).
В рейтинги также представлены шесть команд из России.
1. «Реал» (Испания) – 319 очков
2. «Барселона» (Испания) – 314
3. «Бавария» (Германия) – 284
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 272
5. «Арсенал» (Англия) – 207
6. «Ювентус» (Италия) – 200
7. «Милан» (Италия) – 197
8. «Челси» (Англия) – 190
9. «Порту» (Португалия) – 185
10. «Лион» (Франция) – 134
…
30. «Спартак» (Россия) – 57
38. ЦСКА (Россия) – 43
42. «Зенит» (Россия) – 40
60. «Локомотив» (Россия) – 19
75. «Рубин» (Россия) – 10
109. «Ростов» (Россия) – 4 очка
Полная таблица из 135 команд доступна здесь.
Данные за всю историю Кубка/Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.
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