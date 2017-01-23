«Реал» за 25 сезонов набрал в Лиге чемпионов больше всех очков, «Барселона» – 2-я, «Спартак» – 30-й

УЕФА представил сводную таблицу команд, участвовавших и набиравших очки в Лиге чемпионов на протяжении 25 сезонов.

В тройку вошли (319 очков), «Барселона» (314) и «Бавария» (284).

В рейтинги также представлены шесть команд из России.

1. (Испания) – 319 очков

2. (Испания) – 314

3. «Бавария» (Германия) – 284

4. (Англия) – 272

5. «Арсенал» (Англия) – 207

6. «Ювентус» (Италия) – 200

7. «Милан» (Италия) – 197

8. «Челси» (Англия) – 190

9. «Порту» (Португалия) – 185

10. «Лион» (Франция) – 134

…

30. (Россия) – 57

38. ЦСКА (Россия) – 43

42. (Россия) – 40

60. «Локомотив» (Россия) – 19

75. «Рубин» (Россия) – 10

109. «Ростов» (Россия) – 4 очка

Полная таблица из 135 команд доступна здесь.

Данные за всю историю Кубка/Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.