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    «Реал» за 25 сезонов набрал в Лиге чемпионов больше всех очков, «Барселона» – 2-я, «Спартак» – 30-й

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    УЕФА представил сводную таблицу команд, участвовавших и набиравших очки в Лиге чемпионов на протяжении 25 сезонов.

    В тройку вошли «Реал» (319 очков), «Барселона» (314) и «Бавария» (284).

    В рейтинги также представлены шесть команд из России.

    1. «Реал» (Испания) – 319 очков

    2. «Барселона» (Испания) – 314

    3. «Бавария» (Германия) – 284

    4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 272

    5. «Арсенал» (Англия) – 207

    6. «Ювентус» (Италия) – 200

    7. «Милан» (Италия) – 197

    8. «Челси» (Англия) – 190

    9. «Порту» (Португалия) – 185

    10. «Лион» (Франция) – 134

    30. «Спартак» (Россия) – 57

    38. ЦСКА (Россия) – 43

    42. «Зенит» (Россия) – 40

    60. «Локомотив» (Россия) – 19

    75. «Рубин» (Россия) – 10

    109. «Ростов» (Россия) – 4 очка

    Полная таблица из 135 команд доступна здесь.

    Данные за всю историю Кубка/Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.

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