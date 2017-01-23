«Милан» интересуется Марио Фернандесом

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес интересен .

Новый спортивный директор миланцев Массимилиано Мирабелли на днях встречался с агентом 26-летнего бразильца в Германии.

«Милан» присматривается к Марио Фернандесу в связи с вероятным уходом защитника Маттии Де Шильо.

Сообщалось, что ЦСКА ранее отклонил предложение «Спартака» по Марио Фернандесу.

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