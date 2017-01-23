«Милан» интересуется Марио Фернандесом
Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес интересен «Милану».
Новый спортивный директор миланцев Массимилиано Мирабелли на днях встречался с агентом 26-летнего бразильца в Германии.
«Милан» присматривается к Марио Фернандесу в связи с вероятным уходом защитника Маттии Де Шильо.
Сообщалось, что ЦСКА ранее отклонил предложение «Спартака» по Марио Фернандесу.
Марко Трабукки: «Вчера очень известный европейский тренер позвонил Каррере и спросил его о Марио Фернандесе»
Молло в «Зените», Самедов и Луис Адриано в «Спартаке»: все трансферы России
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.