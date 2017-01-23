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    «Милан» интересуется Марио Фернандесом

    Теги ЦСКА Милан Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Маттиа Де Шильо Марио Фернандес Массимилиано Мирабелли

    Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес интересен «Милану».

    Новый спортивный директор миланцев Массимилиано Мирабелли на днях встречался с агентом 26-летнего бразильца в Германии.

    «Милан» присматривается к Марио Фернандесу в связи с вероятным уходом защитника Маттии Де Шильо.

    Сообщалось, что ЦСКА ранее отклонил предложение «Спартака» по Марио Фернандесу.

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