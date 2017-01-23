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    Хавбек «Халла» Мэйсон успешно прооперирован в связи с переломом кости черепа и находится в стабильном состоянии

    Теги премьер-лига Англия травмы Халл Райан Мэйсон

    «Халл» выступил с официальным заявлением относительно состояния полузащитника Райана Мэйсона.

    Клуб подтвердил, что у футболиста был диагностирован перелом кости черепа. Он был успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии. Мэйсон проведет в лондонской клинике нейрохирургии Сент-Мэри еще несколько дней.

    Таким образом, информация о кровоизлиянии в мозг не подтвердилась.

    Мэйсон получил травму в столкновении с капитаном «Челси» Гари Кэйхиллом.

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