Хавбек «Халла» Мэйсон успешно прооперирован в связи с переломом кости черепа и находится в стабильном состоянии

выступил с официальным заявлением относительно состояния полузащитника .

Клуб подтвердил, что у футболиста был диагностирован перелом кости черепа. Он был успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии. Мэйсон проведет в лондонской клинике нейрохирургии Сент-Мэри еще несколько дней.

Таким образом, информация о кровоизлиянии в мозг не подтвердилась.

Мэйсон получил травму в столкновении с капитаном «Челси» Гари Кэйхиллом.