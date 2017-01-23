Хавбек «Халла» Мэйсон успешно прооперирован в связи с переломом кости черепа и находится в стабильном состоянии
«Халл» выступил с официальным заявлением относительно состояния полузащитника Райана Мэйсона.
Клуб подтвердил, что у футболиста был диагностирован перелом кости черепа. Он был успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии. Мэйсон проведет в лондонской клинике нейрохирургии Сент-Мэри еще несколько дней.
Таким образом, информация о кровоизлиянии в мозг не подтвердилась.
Мэйсон получил травму в столкновении с капитаном «Челси» Гари Кэйхиллом.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.