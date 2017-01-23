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    У полузащитника «Халла» Мэйсона проломлен череп и наблюдается кровоизлияние в мозг

    Теги Челси Гари Кэйхилл премьер-лига Англия травмы Халл Райан Мэйсон

    Стали известны подробности травмы полузащитника «Халла» Райана Мэйсона.

    Футболист находится в больнице, у него проломлен череп, также наблюдается кровоизлияние в мозг.

    Мэйсон получил травму в столкновении с капитаном «Челси» Гари Кэйхиллом и покинул поле на носилках. Предварительно ему в течение 5 минут оказывалась медицинская помощь.

    Игрок отправился в больницу сразу со стадиона.

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